Житель Петербурга по заказу совершил избиение и поджог и сел в тюрьму на 3 года

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ст. 111 и ст. 167 УК РФ).

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, обвиняемый дважды соглашался пойти на преступления за вознаграждение. Так, в феврале 2019 года он избил человека возле дома №49 корпус 1 по Богатырскому проспекту. Мужчина нанес жертве удар кулаком в гортань. Полученные пострадавшим повреждения расценили как тяжкий вред здоровью.

Спустя полгода, в августе 2019 года преступник за деньги решил поджечь «Мерседес Бенц» некоего предпринимателя. Улучив момент, когда бизнесмен оставил машину без присмотра на Мебельной улице, злоумышленник вылил на дорогую иномарку горючую смесь и поджег. Огонь при этом перекинулся и на соседнюю «Киа», что уже не входило в планы поджигателя.

В общей сложности, действия подсудимого нанесли ущерб в 3 млн рублей компании, на которую был оформлен «Мерседес». Также в салоне сгорели вещи жертвы преступника на сумму 254 тысяч рублей. Владелица «Киа» оценила сгоревшую машину в 848 млн рублей, кроме того, в ней лежало имущества на 157 тысяч рублей.

Впоследствии, проводя обыск в квартире на тот момент подозреваемого, правоохранители обнаружили минометную мину, которую мужчина нашел и решил присвоить вместо того, чтобы сдать компетентным органам. В этом инциденте, однако, не нашли состава преступления, в отличие от двух других.

В итоге суд постановил отправить виновного в исправительного колонию общего режима на три года, а также возместить владельцу «Мерседеса» 254 тысяч рублей ущерба за испорченное имущество и выплатить 200 тысяч моральной компенсации.