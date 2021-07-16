Погодный ад в Европе: вода доходит до крыш, насчитывается десятки жертв

В Европе – погодная катастрофа, страна за страной буквально уходит под воду. На центральные и западные регионы обрушился сильнейший циклон. Жертвы исчисляются десятками.

Последствия стихии оказались катастрофическими – затоплена Бельгия, районы Франции и Нидерландов. Больше всего пострадала Германия.

Ливни заливают Германию с понедельника. Дожди вызвал циклон «Бернд», который установился на западе Европе. Реки на западе и юго-западе, в том числе Рейн, выходят из берегов. Затоплены дороги, разрушены мосты. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия. Местные власти опасаются, что дамбу могут прорвать.

По данным агентства dpa, число жертв наводнения на западе Германии достигло 93. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия погибли 43 жителя. Известно, что среди погибших оказались и пожарные, которые устраняли последствия.

Без вести пропали около 1,5 тыс. человек. Людей смывает с улиц, поток уносит автомобили и целые дома.

Пока власти не могут оценить весь масштаб трагедии. По словам канцлера страны Ангелы Меркель, их определят в ближайшие дни. Вице-канцлер страны Олаф Шольц считает, что причина катастрофы – изменения климата.

Наводнения произошли в Нидерландах, а также в Бельгии.

Как сообщил телеканал RTBF, на юге Бельгии погибли 12 человек. Синоптики говорят, что это сильнейшее наводнение за последние 20 лет. В отдельных районах уровень рек поднялся на 2,5 метра. Некоторые жители ждут эвакуации, забравшись на крыши домов.

В департаментах Франции объявлен оранжевый уровень тревоги, вода продолжает прибывать.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в июне режим ЧС пришлось ввести из-за наводнения в Ялте.