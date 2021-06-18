В Ялте ввели режим ЧС из-за наводнения

В пятницу, 18 июня, в Ялте ввели режим ЧС в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Центр города оказался полностью перекрыт. Реки вышли из берегов, в результате центральную часть муниципалитета залила вода. Сейчас эвакуируют людей.

«Просьба к жителям и гостям сохранять максимальное спокойствие», — заявила Павленко в своем видеообращении на Facebook.

Павленко отметила, что на данный момент отключение электроэнергии происходит в ручном режиме там, где есть риск замыкания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из зоны подтопления на востоке Крыма эвакуировали почти 900 местных жителей.