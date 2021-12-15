Предпродажи билетов на фильм «Матрица: воскрешение» в российском прокате превысили 37 млн рублей

Предпродажи билетов на фильм &#171;Матрица: воскрешение&#187; в российском прокате превысили 37 млн рублей
Кадр из фильма "Матрица: воскрешение"

В Москве состоялась премьера блокбастера «Матрица: воскрешение». Предпродажи билетов превысили 37 миллионов рублей.

Согласно данным ЕАИС, за день до премьеры зрители скупили билеты на сеансы продолжения культовой «Матрицы» на 37,2 миллиона рублей.

Фантастический боевик является продолжением франшизы, в которую вошли фильмы «Матрица» (1999), «Матрица: перезагрузка» (2003) и «Матрица: революция». Новую картину Лана Вачовски впервые сняла без сестры Лилли Вачовски.

На экраны вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме появились Джессика Хенвик, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф и другие артисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самым любимым советским фильмом у россиян оказался «Москва слезам не верит».

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