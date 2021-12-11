Самым любимым советским фильмом у россиян оказался «Москва слезам не верит»

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979 год)

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979 год)

Россияне назвали мелодраму «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова самым любимым фильмом времен СССР.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК. На втором месте по популярности оказались «Девчата» Юрия Чулюкина, а тройку замкнула комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая.

Четвертую строчку поделили кинокартины «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие». Последней в пятерке оказалась кинолента «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

Также стало известно, что любимый фильм эпохи СССР есть у 82% россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Севкабеле» открылась выставка афиш мультфильмов «Союзмультфильма».