В «Севкабеле» открылась выставка афиш мультфильмов «Союзмультфильма»

В &#171;Севкабеле&#187; открылась выставка афиш мультфильмов «Союзмультфильма»
Посетить выставку можно будет до 12 декабря. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Выставка, организованная в Петербурге, будет состоять из трех разделов.

Мероприятие приурочено к 85-летию киностудии «Союзмультфильм». Оно пройдет в общественном пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии. Об этом рассказывают организаторы.

В первом разделе будет справка об истории развития киностудии с 1936 года и до наших дней, во второй мультимедийная часть, где посетители увидят фрагменты из любимых мультфильмов, а в третьей афиши легендарных мультфильмов.

На выставку можно будет попасть в любой день до 12 декабря. С 12 до 21 часа с понедельника по четверг и с 12 до 22 часов с пятницы по воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выставка «Щелкунчик» художника Шемякина откроется в Петербурге 19 ноября.

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