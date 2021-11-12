Выставка «Щелкунчик» художника Шемякина откроется в Петербурге 19 ноября

Выставка "Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр Художника" пройдет с 19 ноября по 13 марта 2022 года. Фото: скриншот Instagram

Выставка "Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр Художника" пройдет с 19 ноября по 13 марта 2022 года. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге через неделю, 19 ноября, откроется выставка «Щелкунчик» Михаила Шемякина. Театр Художника».

Об этом сообщила пресс-служба центра Михаила Шемякина. На выставке представят ряд иллюстраций художника к произведениям писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, таким как «Житейские воззрения кота Мурра» и «Крейслериана».

Экспозиция познакомит зрителей с трактовкой Шемякиным одной из самых известных сказок Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» через призму двух постановок — «Щелкунчик» и «Волшебный орех». Пространство выставки позволит посетителю почувствовать себя в лабиринте закулисья, где он будет окружен тяжелыми бархатными занавесами, декорациями и персонажами.

Отдельную часть выставки посвятили созданию балета, декораций и костюмов. Здесь покажут оригинальные эскизы к костюмам и декорациям балета, работы в технике тиражной графики, скульптурные изображения персонажей спектакля.

Выставка пройдет в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, дом 7-9-11 до 13 марта 2022 года.

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