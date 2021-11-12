Пушкинский Дом впервые показал вещи из швейцарского архива Набокова

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в пятницу открыл выставку с предметами из швейцарского архива писателя Владимира Набокова.

На инсталляции представили швейцарский архив, переданный в дар Литературным фондом писателя. Это мемориальные предметы и материалы из коллекции: фотографии, документы, книги, картины, а также личные вещи, которые принадлежали Набокову и его семье.

Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заведующая Литературным музеем Пушкинского Дома Юлия Веретнова. По ее словам, посетителям впервые покажут знаковые вещи, которые прибыли в Петербург в мае этого года.

Помимо предметов, которые характеризуют Набокова как писателя, на выставке покажут и его личные вещи, связанные с энтомологией. Речь идет о сачке для бабочек, открытках, обложках для фотоальбомов с изображениями бабочек.

Выставка-презентация «Владимир Набоков. Возвращение» разместилась в двух залах Литературного музея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском «Манеже» открылась выставка «Покой и Радость».