В петербургском «Манеже» открылась выставка «Покой и Радость»

«У товарища за самоваром. (В Петергофе)». И.А. Клюквин. 1837 г. Холст, масло. Тверская областная картинная галерея. Фото: предоставлено Манежем

«У товарища за самоваром. (В Петергофе)». И.А. Клюквин. 1837 г. Холст, масло. Тверская областная картинная галерея. Фото: предоставлено Манежем

В Центральном выставочном зале «Манеж» открывается масштабный выставочный проект «Покой и Радость».

Выставка работ Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Василия Тропинина и других художников станет идиллическим повествованием об искусстве и радости — на экспозиции не будет баталий, душераздирающих травм и пылких страстей.

По словам куратора выставки Семена Михайловского, история, конечно, была полна трагедий, однако организаторы сделать акценты на благожелательном и умиротворенном мире, где русские мотивы навевают пасторальные настроения, а природа полна очарования.

Саундтреки к выставки создал композитор и пианист Антон Батагов. Впоследствии альбом с музыкальными произведениями, которые услышат посетители, будет издан крупнейшим издателем новой российской классической музыки Fancymusic.

Выставка «Покой и Радость» будет работать с 12 ноября по 30 января 2022.

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