Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства

Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства
Эрмитаж впервые открыл выставку цифрового искусства. Фото: группа ВКонтакте/"Государственный Эрмитаж"

Санкт-Петербургский Государственный Эрмитаж первый раз открыл виртуальный выставочный проект — «Незримый эфир».

В новом проекте Эрмитажа собраны 38 NFT-работ, отражающих различные линии развития токенизации художественных произведений. Об этом сообщается на странице музея ВКонтакте. Выставка доступна посетителям с 10 ноября по 10 декабря.

Целью выставки является исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияния на процессы в области современного искусства в 2014-2021 годах.

Гости могут совершить виртуальную прогулку по зданию, являющегося двойником Биржи на Васильевском острове. Каждый экспонат можно поближе рассмотреть при помощи мышек и стрелок на клавиатуре.

Среди проектов представлены разные направления, например, генеративное искусство, «on-chain» произведения. Также представлены примеры работ коллективного владения работами и проектов с алгоритмами коллективного творчества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 ноября состоялась презентация совместного проекта «Бабочки Эрмитажа» в Санкт-Петербургском государственном университете.

NFT виртуальная экскурсия Незримый эфир Россия технологии эрмитаж


 

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