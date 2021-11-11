В СПБГУ состоялась презентация книги «Бабочки Эрмитажа»

Сегодня, 11 ноября, состоялась презентация книги «Бабочки Эрмитажа» в Санкт-Петербургском государственном университете. Издание было подготовлено совместными силами Эрмитажа и СПбГУ.

В СПБГУ презентовали книгу совместный проект с Эрмитажем. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Почти два года энтомологами СПбГУ длились поиски и изучения бабочек в экспонатах Эрмитажа. Издание «Бабочки Эрмитажа» включает в себя более 500 произведений живописи, графики и прикладного искусства. Фотографии многих экспонатов из фондов Эрмитажа были впервые опубликованы на страницах книги.

«В рамках исследования энтомологи СПбГУ определили степень достоверности изображения бабочек в искусстве разных стран и эпох. Анализ художественных изображений бабочек сопряжен с объективными трудностями, из-за чего не всегда возможно определить, какая бабочка представлена на картине или фарфоре», — отмечают исследователи.

Презентация прошла онлайн. Во время нее искусствоведы и ученые прочли три мини-лекции: о бабочках в искусстве, об истории энтомологических исследований в СПбГУ, а также о том, насколько достоверно художники разных эпох изображали в своих произведениях этих насекомых.

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