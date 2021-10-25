В Доме Радио открылась выставка фотографий Александра Родченко

На выставке можно увидеть 58 работ авангардиста из коллекции фонда Still Art. Фото: сайт Дом Радио в Санкт-Петербурге

На выставке можно увидеть 58 работ авангардиста из коллекции фонда Still Art. Фото: сайт Дом Радио в Санкт-Петербурге

В Доме Радио открыли выставку фотографий известного советского фотографа и художника Александра Родченко.

При жизни Родченко предлагал «расширить возможности видеть вещи» и устроить революцию взгляда, отказаться от классических схем и композиций. Об этом сообщается на сайте Дома Радио в Санкт-Петербурге.

На выставке можно увидеть 58 работ авангардиста из коллекции фонда Still Art, в том числе знаменитые фотографии «Пожарная лестница», «Балконы», «Оркестр. Беломорский канал», «Пионер-трубач», портреты советского поэта Владимира Маяковского и Лили Брик.

Выставка будет работать до девятого января. Сеансы каждый час с 11 часов утра до девяти вечера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Островского 23 октября отменили выставку троллейбусов под открытым небом из-за нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановки.