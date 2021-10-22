В Петербурге отменена выставка троллейбусов 23 октября

В Петербурге отменена выставка троллейбусов 23 октября на площади Островского. Фото: пресс-служба Горэлектротранса

В Петербурге отменена выставка троллейбусов 23 октября на площади Островского. Фото: пресс-служба Горэлектротранса

На площади Островского 23 октября отменили выставку троллейбусов под открытым небом из-за нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Выставку троллейбусов под открытым небом на площади Островского отменили из-за погодных условий. Поезд ретро-троллейбусов по Невскому проспекту не состоятся.

Несмотря на отмену выставки на улицах города, раритетный троллейбус ЯТБ-2 представили в Музее городского электрического транспорта. Троллейбус отреставрировали к 85-летию начала троллейбусного движения в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувший четверг в музее городского электрического транспорта в Петербурге появился новый раритетный троллейбус ЯТБ-2 1938 года.