Тепло и сыро: какой погоды ждать в Петербурге 16 декабря

В четверг, 16 декабря, в Петербурге будет сыро и тепло. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем.

«Метеорологические условия продолжит определять тёплый сектор обширного циклонического вихря. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха останется существенно выше нормы», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне +1…+3 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.