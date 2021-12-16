Тепло и сыро: какой погоды ждать в Петербурге 16 декабря

Тепло и сыро: какой погоды ждать в Петербурге 16 декабря
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 16 декабря, в Петербурге будет сыро и тепло. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем.

«Метеорологические условия продолжит определять тёплый сектор обширного циклонического вихря. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха останется существенно выше нормы», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне +1…+3 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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