Атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди

В Петербурге в воскресенье ожидается облачная и снежная погода. Морозов сегодня не будет.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Согласно прогнозу, 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта. Небо будет затянуто плотными облаками и пройдут осадки, преимущественно в виде снег. Но в первой половине дня возможны и ледяные дожди, а также гололед.

Уличные термометры сегодня покажут от минус 2 до минус 4 градусов. В Ленобласти прогнозируется от минус 1 до минус 6 градусов.

Скорость юго-восточного ветра в городе составит от 4 до 9 м/с.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Ленобласти до 14 декабря ожидается гололедица.