На дорогах Ленобласти до 14 декабря ожидается гололедица

На дорогах Ленобласти до 14 декабря ожидается гололедица
В Ленобласти ожидается гололедица. Фото: pexels

В Ленинградской области водителей и местных жителей предупредили о гололедице, которая будет на дорогах до 14 декабря.

Об этом сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на ежедневный прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Неблагоприятная погода начнется в Ленобласти с воскресенья, 12 декабря. В некоторых районах ожидаются осадки, ночью будет гололед. На дорогах будет гололедица.

Гололедица сохранится и в понедельник и вторник, 13 и 14 декабря.

Водителей предупредили, что на дорогах в связи с такой погодой повышается вероятность ДТП. А пешеходов призвали проявлять осторожность из-за скользких дорог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о гололеде в воскресенье.

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