Петербуржцев предупредили о гололеде в воскресенье

В Петербурге на дорогах завтра может быть гололед. Фото: pexels.com

В Петербурге на дорогах завтра может быть гололед. Фото: pexels.com

Горожанам стоит быть аккуратнее, в некоторых районах Петербурга обещают гололед.

В Северной столице прогнозисты пообещали облачную погоду, которая будет омрачена осадками. В Петербурге в воскресенье, 12 декабря, пойдет мокрый снег. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в некоторых районах города будет гололед. Город на Неве в течение суток обдаст юго-восточным, южным, юго-западным умеренным ветром.

Температура в воскресный день будет

В темное время суток температура воздуха составит -2…-4 градуса. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут -0…-2 градуса.

Днем атмосферное слегка понизится, а вот ночью почти не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у жителей Ленобласти, тех кто встал с утра пораньше 10 декабря, появилась возможность увидеть очередное прекрасное природное явление, на которые Петербург и прилегающие к нему территории в последнее время очень богат.