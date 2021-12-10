В Ленобласти из-за морозов в небо устремились световые столбы

В Ленобласти из-за морозов в небо устремились световые столбы
В Ленобласти из-за морозов в небо устремились световые столбы. Фото: Telegram-канал"Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО"

У жителей Ленобласти, тех кто встал с утра пораньше 10 декабря, появилась возможность увидеть очередное прекрасное природное явление, на которые Петербург и прилегающие к нему территории в последнее время очень богат.

Так, в ночь с 9 декабря на 10 число в период с 02:00 до 06:00 в городе и области в небо ударили мощные разноцветные столбы света. Об этом сообщили в Telegram-канале «Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО».

«Сегодня победитель Ленинградской области по световому лесу однозначно Лесколово. Морозы подарили отличное развлечение, найти самое светлое место и чтоб на нем рос световой лес», — отмечается в Telegram-канале.

Жители делились фотографиями и самостоятельно в группе Вконтакте «ДТП и ЧП СПБ». Такой оптический эффект возникает в мороз при отражении света от ледяных кристаллов в холодном воздухе, пояснили в комментариях к снимкам горожане.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 декабря густой туман окутал районы Парнаса в Северной столице. Волшебное природное явление заметили жители и успели запечатлеть его на снимках.

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