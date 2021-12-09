Жители Парнаса 9 декабря наблюдали густой волшебный туман

В четверг, 9 декабря, густой туман окутал районы Парнаса в Северной столице.

Волшебное природное явление заметили жители и успели запечатлеть его на снимках. В группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», а также «Парнас Сити» появились прекрасные картины природы.

«Никогда не видела такой густой туман. Он буквально заливается в проход между домами», — отмечает жительница Петербурга.

Туман покрыл буквально каждый кусочек, развился в воздухе как огромное белое покрывало. Он опустился на землю и укрыли дома, детские площадки, дороги. Видимость стала очень плохая.

На некоторых снимках, сделанных с высоты 20-х этажей, облака слились с туманом. Внешне, картина схожа с той, которую можно увидеть из окна самолета.

Кроме того, жители Парголово рассказали, что у них сложилась похожая ситуация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы заметили удивительное природное явление в Парке 300-летия, — «ледяные цветы».