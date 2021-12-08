В парке 300-летия были замечены «ледяные цветы»

В Санкт- Петербурге петербуржцы заметили удивительное природное явление, — «ледяные цветы», которые представляют собой кристаллы высотой в несколько сантиметров.

В Telegram-канале «Астро Фото Болото» появились снимки чудесных «ледяных цветов». Жительница Петербурга заметила кристаллы и решила поделиться увиденным с окружающими.

Ледяные кристаллы образуются на поверхности тонкого слоя льда. Ученый Грей Уорстер и его коллега Роберт Стайл из Института теоретической геофизики Кембриджского университета выяснили, что для появления таких цветов необходимы тонкий слой льда и большая разница между его температурой и температурой воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 15 на 16 ноября петербуржцы могли полюбоваться Северным сиянием. Редкое природное явление раскрасило небо зелеными вспышками.