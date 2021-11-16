Петербуржцы заметили северное сияние в ночь с 15 на 16 ноября

Пришедшее в Петербург похолодание раскрасило небо над городом. Северное сияние показалось около полуночи.

Так, природное явление горожане заметили в ночь с 15 на 16 ноября. Утром видео опубликовали на YouTube. Редкое природное явление раскрасило небо зелеными вспышками.

Местные жители видели сияние и в черте города. Так, явление заметили неподалеку в Приморском районе Петербурга. Его было видно на фоне «Лахта Центра», а также на Парашютной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иногда природное явление можно застать в черте города, но это происходит крайне редко. Увидеть же северное сияние в Ленобласти гораздо проще, а в некоторых случаях его появление можно даже спрогнозировать.

Причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце. Таким образом, регулярно изучая снимки звезды можно за несколько дней предугадать, когда ночной пейзаж украсят разноцветные всполохи.