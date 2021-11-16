Петербуржцы заметили северное сияние в ночь с 15 на 16 ноября

Петербуржцы заметили северное сияние в ночь с 15 на 16 ноября
Северное сияние. Фото: скриншот youtube

Пришедшее в Петербург похолодание раскрасило небо над городом. Северное сияние показалось около полуночи.

Так, природное явление горожане заметили в ночь с 15 на 16 ноября. Утром видео опубликовали на YouTube. Редкое природное явление раскрасило небо зелеными вспышками.

Местные жители видели сияние и в черте города. Так, явление заметили неподалеку в Приморском районе Петербурга. Его было видно на фоне «Лахта Центра», а также на Парашютной улице.

Северное сияние в небе над Петербургом. Фото: скриншот Instagram

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иногда природное явление можно застать в черте города, но это происходит крайне редко. Увидеть же северное сияние в Ленобласти гораздо проще, а в некоторых случаях его появление можно даже спрогнозировать.

Причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце. Таким образом, регулярно изучая снимки звезды можно за несколько дней предугадать, когда ночной пейзаж украсят разноцветные всполохи.

северное сияние


 

Новости партнеров
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...