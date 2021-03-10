Эксперт рассказала, где «ловить» северное сияние в Ленобласти

За минувший месяц на территории Ленинградской области несколько раз наблюдали уникальное погодное явление — северное сияние. Однако многим до сих пор неизвестно, как воочию насладиться этим необычным зрелищем.

Основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапина раскрыла секреты «поимки» северного сияния телеканалу «Санкт-Петербург». Как отмечает эксперт, иногда природное явление можно застать в черте города, но это происходит крайне редко. Увидеть же северное сияние в Ленобласти гораздо проще, а в некоторых случаях его появление можно даже спрогнозировать.

По словам Крапкиной, причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце. Таким образом, регулярно изучая снимки звезды можно за несколько дней предугадать, когда ночной пейзаж украсят разноцветные всполохи. Ближайшее северное сияние, по прогнозам экспертов, состоится 18, 19 и 20 марта. Лучше всего наблюдать за этим явлением с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уход зимы, по прогнозам синоптиков, обещает быть «величавым».