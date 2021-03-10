Эксперт рассказала, где «ловить» северное сияние в Ленобласти

Эксперт рассказала, где &#171;ловить&#187; северное сияние в Ленобласти
Лучшие виды на северное сияние откроются с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива. Фото: рixabay

За минувший месяц на территории Ленинградской области несколько раз наблюдали уникальное погодное явление — северное сияние. Однако многим до сих пор неизвестно, как воочию насладиться этим необычным зрелищем.

Основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапина раскрыла секреты «поимки» северного сияния телеканалу «Санкт-Петербург». Как отмечает эксперт, иногда природное явление можно застать в черте города, но это происходит крайне редко. Увидеть же северное сияние в Ленобласти гораздо проще, а в некоторых случаях его появление можно даже спрогнозировать.

По словам Крапкиной, причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце. Таким образом, регулярно изучая снимки звезды можно за несколько дней предугадать, когда ночной пейзаж украсят разноцветные всполохи. Ближайшее северное сияние, по прогнозам экспертов, состоится 18, 19 и 20 марта. Лучше всего наблюдать за этим явлением с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уход зимы, по прогнозам синоптиков, обещает быть «величавым».

ленобласть погода погодные явления северное сияние


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс» запустил собственную платежную систему
Петербурженка подала иск к КГИОП после отказа включения в перечень ...
Эксперт рассказала, где «ловить» северное сияние в Ленобласти
В Петербурге снова изменили сферы деятельности вице-губернаторов
Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино
В Ленобласти еще 130 человек подхватили коронавирус
Кредиторы компании ООО «Простор» требуют называть одного из них ...
Число вакансий в общепите Петербурга увеличилось на 64%