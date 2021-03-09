Синоптики пообещали «величавый» уход зимы

Синоптики пообещали «величавый» уход зимы
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы в Европейской части РФ.

По его прогнозу, с 9 марта над большей частью этой территории страны установится антициклональный режим, давление резко возрастает. Ожидается по—настоящему зимняя погода.

«Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — цитирует синоптика РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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