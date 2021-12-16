В Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в страну по паспорту брата-близнеца

В петербургском аэропорту Пулково пресекли попытку иностранца незаконно пересечь границу России по паспорту своего брата-близнеца.

Во время пограничного контроля выяснилось, что гражданин одной из бывших советских республик, которому закрыли въезд в Россию еще в 2019 году, пытается пройти по паспорту брата.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, по факту попытки незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании в Пулково иностранца, который скрывался от правоохранителей три года. Мужчину подозревают в совершении разбоя. Злоумышленника объявили в федеральный розыск правоохранительные органы Тюмени. Не уточняется, в каком именно преступлении он виноват. Информация о поимке злоумышленника была передана инициатору розыска.