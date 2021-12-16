Транспортная развязка на Лиговском будет построена компанией «Институт Стройпроект»

Транспортная развязка на Лиговском будет построена компанией &#171;Институт Стройпроект&#187;
Транспортная развязка на Лиговском будет построена компанией "Институт Стройпроект". Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте воссозданием транспортного узла займется компания «Институт Стройпроект». За выполнение контракта ей было предоставлено 292 миллиона рублей.

«Институт Стройпроект» также работает над реализацией Витебской развязки в Петербурге. По информации на сайте госзакупок на 15 декабря, эта же компания займется построением транспортного узла на Лиговском.

В задачи проектировщика входит разработка новой развязки для облегчение местного автомобильного трафика, но при этом он не имеет никаких конструктивных связей как с ШМСД, так и с ЗСД.

Примечательно, что организация была единственной, кто участвовал в тендере от акционерного общества «ЗСД».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 декабря в Санкт-Петербурге прошел онлайн-аукцион, где было продано здание НИИ на набережной Обводного канала почти за 900 млн рублей.

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