Почти за 900 млн продали здание «Ленаэропроекта» на аукционе в среду

Почти за 900 млн продали здание "Ленаэропроекта" на аукционе в среду. Фото: "Google.Карты"

Почти за 900 млн продали здание "Ленаэропроекта" на аукционе в среду. Фото: "Google.Карты"

В Санкт-Петербурге 15 декабря прошел онлайн-аукцион, где было продано здание НИИ на набережной Обводного канала почти за 900 млн рублей.

Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» был продан на аукционе компании АО «Краско». Сумма, в которую обошлось здание составила 897 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

В торгах за право владения зданием боролись четыре претендента. От изначальной цены АО «Краско» поднял цену на 42 млн рублей. Начальная цена лота составила 855,2 млн рублей.

«Ленаэропроект» на сегодняшний день является действующим предприятием, которое специализируется на проектировании, строительстве и модернизации аэропортов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге особняк Карла Сименса выставят на торги в рамках программы «Рубль за метр».