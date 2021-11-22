Особняк Карла Сименса выставят на торги в рамках программы «Рубль за метр»

Особняк Карла Сименса выставят на торги в рамках программы "Рубль за метр". Фото: wikimapia.org

Особняк Карла Сименса выставят на торги в рамках программы "Рубль за метр". Фото: wikimapia.org

В Санкт-Петербурге особняк Карла Сименса на Кожевенной линии, 38 выставят на торги в рамках программы «Рубль за метр».

Особняк Карла Сименса, который в реестре числится как «особняк Г. К. Мессонье» выставят на торги. Соответствующие документы готовит ГУБ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга». Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет имущественных отношений Смольного.

На настоящий момент здание с примыкающей галереей и сохранившимися фрагментами оранжереи находится в аварийном состоянии. По информации на сайте АРИК, в 2021 году власти города планировали передать его инвесторам по программе 2Рубль за метр» по четырем адресам: 5-й линия В.О., 60, стр. 1; Красное Село, Фабричный поселок, д.2, лит. А; Красное Село, Фабричный поселок, д.7, лит. А и г. Ломоносов, Владимирская ул., д., 1, лит. А.

Точного времени и числа проведения торгов пока не известно.

По данным Росреестра, с января 2016 года, особняк является собственностью города. В 2000-х годах здание принадлежало заводу «Севкабель».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на торги может быть выставлено 30-40 тысяч квадратных метров помещений. В городе после обследования городских объектов нежилого фонда могут появиться новые коммерческие помещения для приватизации и аренды.