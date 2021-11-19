В Петербурге выставят на торги новые коммерческие помещения

Сейчас проверка проводится в Петроградском районе.

В Санкт-Петербурге после обследования городских объектов нежилого фонда могут появиться новые коммерческие помещения для приватизации и аренды. Сейчас проверка проходит в Петроградском районе, в объектах, расположенных на Каменноостровском проспекте и прилегающих улицах южнее станции метро «Петроградская» в Петроградском районе. На данный момент сотрудники Фонда имущества Северной столицы осмотрели более шести тысяч квадратных метров. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего планируют осмотреть около 150 тысяч квадратных метров площадей. Ожидается, что на торги может быть выставлено 30-40 тысяч квадратных метров помещений.

Напоминаем, что обследование объектов нежилого фонда, расположенных в жилых и нежилых зданиях, позволяет выявить неучтённое имущество и в дальнейшем вовлекать в коммерческий оборот неиспользуемые городские площади.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы лучшие районы Петербурга для аренды квартир студентами.