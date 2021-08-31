Названы лучшие районы Петербурга для аренды квартир студентами

Однако, если добираться из спальных районов, то все равно уйдет не больше 45 минут. Фото: "Яндекс карты"

Однако, если добираться из спальных районов, то все равно уйдет не больше 45 минут. Фото: "Яндекс карты"

Самыми удобными районами для проживания студентов в Северной столице являются Адмиралтейский, Центральный, Петродворцовый и Василеостровский. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Недвижмость».

Из этих районов можно быстро добраться до ведущих вузов Петербурга. Например, до СПбГУ, РГПУ имени Герцена, ИТМО или СПбГЭУ. Однако, если добираться из спальных районов, то все равно уйдет не больше 45 минут. Об этом сообщает Peterrburg2.

Самые дешевые для аренды «однушки» в Северной столице сегодня находятся в Выборгском, Невском, Красногвардейском, Калининском и Кировском районах. Однокомнатная здесь стоит 20 тыс. рублей в месяц.

Снимать комнату в коммуналке в центре будет примерно 12 тыс. рублей. На окраинах – 10 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге накануне в «Саду на Неве» задержали 28 студентов из-за фотовыставки.