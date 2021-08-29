В «Саду на Неве» задержали студентов из-за фотовыставки

Студентов обвинили в нарушении общественного порядка.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 августа, в «Саду на Неве» задержали 28 студентов из-за фотовыставки. Об этом рассказали участники мероприятия в социальных сетях.

Один из организаторов рассказывает, что к ним подошли двое полицейских, которые, осмотрев снимки, попросили сделать потише музыку. Спустя некоторое время на место прибыли микроавтобусы с силовиками, которые забрали с собой 28 человек. Студентов доставили в отделение полиции, откуда многих довольно скоро отпустили. Известно, что их задержали по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино задержали мужчину, вонзившего нож в прохожего на Тверской.