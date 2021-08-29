В Колпино задержали мужчину, вонзившего нож в прохожего на Тверской

Полицейские Колпинского района Петербурга по «горячим следам» задержали злоумышленника, ударившего мужчину ножом.

Преступный инцидент произошел в субботу, 28 августа. Около двух часов ночи в отдел полиции поступило сообщение о поножовщине у дома №56 по Тверской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, спустя десять минут у дома №7 по улице Ижорского Батальона был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний неработающий мужчина. По предварительным данным, он ударил ножом в живот 31-летнего горожанина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что преуспевающий маникюрный мастер порезала ножом экс-мужа в Петербурге.