Преуспевающий маникюрный мастер, порезала ножом экс-мужа в Петербурге

Преуспевающий маникюрный мастер, порезала ножом экс-мужа в Петербурге
Мастер по маникюру ударила ножом бывшего мужа в квартире на Октябрьской набережной. Фото: "Google Maps"

На Октябрьской набережной в доме №34 22 августа произошла драма между бывшими супругами. Конфликт вскоре был закончен и «одержала победу» в нем 35-летняя экс-жена, которая вонзила в бывшего мужа нож. Женщина сама позвонила в полицию, чтобы сообщить о содеянном.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина — преуспевающий мастер маникюра, принимала клиенток в районе станции метро «Пролетарская». В социальных сетях у специалиста ногтевого сервиса почти 800 «друзей».

Однако толпе посетительниц, по всей видимости, предстоит искать новую «маникюршу», потому как их «старый» мастер находится в отделе полиции. Рабочая страничка в Instagram девушки уже заблокирована.

Разъяренная женщина, в состоянии алкогольного опьянения, вонзила в плечо и живот своего 37-летнего бывшего мужа нож.

Пострадавшего забрала скорая помощь в тяжелом состоянии. Экс-супругу диагностировали колото-резаную рану живота слева и резаную рану левого плеча.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Загребском в мужчину вонзил нож знакомый после совместного распития алкоголя в парке.

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