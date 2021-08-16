Выпили в парке: на Загребском в мужчину вонзил нож знакомый

Выпили в парке: на Загребском в мужчину вонзил нож знакомый
На Загребском бульваре произошло ножевое ранение. Фото: "Яндекс.карты"

В Петербурге во Фрунзенском районе совместное распитие алкогольных напитков привело к ножевому ранению.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 августа, вечером по номеру «112» обратилась женщина. Она рассказала, что на Загребском бульваре 35/28 ножевое.

Позднее из больницы сообщили, что у 31-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, правосторонний пневматоракс. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его даже нельзя опросить.

Выяснилось, что знакомые выпивали в парке на Загребскому бульвару. Потом произошла ссора, в ходе которой 42-летний гражданин кинулся на знакомого с ножом.

Нападавшего мужчину разыскивают, чтобы задержать. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Испытателей произошло ножевое ранение. Мужчина сделал замечание шумной компании.

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