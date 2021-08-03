Ножевое на Испытателей: мужчина сделал замечание шумной компании

В Петербурге на проспекте Испытателей мужчину ранили ножом. Фото: Google Maps

В Петербурге на проспекте Испытателей мужчину ранили ножом. Фото: Google Maps

В Петербурге в Приморском районе города произошло ножевое ранение после того, как на проспекте Испытателей гражданин Узбекистана сделал замечание громкой компании.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 августа ночью мужчина сообщил в полицию, что его соседа, 43-летнего гражданина Узбекистана, неизвестные пырнули ножом.

Все произошло на проспекте Испытателей дома 6 корпуса 3.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что ночью уроженец Узбекистана сделал замечание компании молодых людей, которые были слишком громкими.

Видимо, граждане не хотели заканчивать веселье, поэтому мужчине пришлось выйти из своей квартиры и продолжить разговор уже на улице.

В ходе конфликта, один из мужчин, достал неизвестный предмет и провел им по телу и по левому боку жителю дома. После этого вся компания скрылась.

Потерпевшему диагностировали резаную рану боковой поверхности брюшной полости. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полиция изъяла следы материи и окурок. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что а улице Освобождения ножевое ранение: задержан таксист.