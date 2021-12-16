В Петербурге скончался ребенок, жизнь которого пытались спасти на протяжении полугода

В Петербурге скончался ребенок, жизнь которого пытались спасти на протяжении полугода. Фото: pixabay.com

В Петербурге скончался ребенок, жизнь которого пытались спасти на протяжении полугода. Фото: pixabay.com

Во вторник, 14 декабря, скончался трехлетней мальчик, за жизнь которого врачи боролись 6 месяцев, но, к сожалению, все закончилось летальным исходом.

Пострадавший мальчик захлебнулся в бассейне. В июне 2021 года, плавая в бассейне на даче, ребенок захлебнулся водой, в следствии чего головной мозг получил повреждения в виде аноксического поражения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мальчику смогли сохранить жизнь на протяжении следующих 6 месяцев. Ребенка поместили в хоспис из-за полученных травм, где он успел встретить еще один свой день рождения.

Но в ноябре, 9 числа, состояние пациента ухудшилось. Его доставили в Детскую городскую больницу Святой Ольги. Еще месяц врачи пытались изменить ситуацию, но в результате жизнь мальчика оборвалась в реанимации медицинского учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал трехлетний ребенок.