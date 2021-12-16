В ДТП на «Нарве» пострадал трехлетний ребенок

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Дорожный инцидент случился вечером 15 декабря на 144-м километре автодороги «Нарва».

По предварительной информации, 51-летний житель Ивангорода, двигаясь на автомобиле Geely MK от Ивангорода в сторону Кингисеппа, по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с KIA Rio, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Кингисеппа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате происшествия пострадал трехлетний пассажир второй иномарка. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сочетанную травму и был госпитализирован в Кингисеппскую межрайонную больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП на Невском проспекте 23-летняя девушка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.