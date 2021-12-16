После смертельного ДТП на Невском возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Водитель, сбивший двух человек, был задержан после происшествия. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, вечером 15 декабря у дома 20 по Невскому проспекту 43-летний водитель с признаками опьянения, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора двух пешеходов.

В результате ДТП 23-летняя девушка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», за рулем «Фольксвагена Поло» находился уроженец Армении с российским гражданством. Предварительно, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нетрезвого водителя, сбившего двух человек на Невском, заковали в наручники на месте ДТП.