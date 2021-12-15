Нетрезвого водителя, сбившего двух человек на Невском, заковали в наручники на месте ДТП

Сотрудники ГИБДД на месте смертельной аварии с двумя пешеходами на Невском задержали нетрезвого виновника произошедшего.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель белого «Фольксвагена Поло» после ДТП вышел из машины и начал орать. Прибывший экипаж ГИБДД скрутил автомобилиста и заковал в наручники. По сообщениям свидетелей аварии, мужчина был в «неадеквате», возможно в состоянии алкогольного опьянения.

«Водила стоял и орал что-то в наручниках. Был явно не в адеквате», — рассказал очевидец.

Смертельная авария произошла рядом с домом 20 по Невскому проспекту. Водитель иномарки на большой скорости проехал на красный свет и сбил двух человек. Пострадавшего молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии, а девушку спасти не удалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте автомобилист насмерть сбил пешехода.