На Невском проспекте автомобилист насмерть сбил пешехода

На Невском проспекте автомобилист насмерть сбил пешехода
Смертельное ДТП на Невском. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга водитель сбил двух пешеходов, которые переходили Невский проспект на зеленый свет.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что жуткая авария произошла в 22:36 рядом с домом 20 по Невскому проспекту.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, автомобилист за рулем белой легковушки на большой скорости пронесся на запрещающий сигнал светофора, когда группа пешеходов переходила дорогу на регулируемом перекрестке. Под машину попали два человека, один из них погиб. Сам автомобиль врезался, по всей видимости, в ограждение. Легковушка повреждена, о состоянии водителя пока ничего не известно.

Смертельное ДТП на Невском. Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Смертельное ДТП на Невском. Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На месте ДТП сейчас работают спасатели, бригады медиков и сотрудники ГИБДД. Движение по Невскому в месте аварии ограничено, свободны всего две полосы.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрушении дома на Мытнинской пострадали двое полицейских.

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