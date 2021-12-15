При обрушении дома на Мытнинской пострадали двое полицейских

Двух сотрудников полиции госпитализировали после частичного обрушения исторического здания в центре Петербурга.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел сегодня вечером на углу 4-й Советской и Мытнинской улиц. В доходном доме Дыренкова обрушилась нижняя часть эркера над входом в здание.

В результате обрушения пострадали двое полицейских. Бригада скорой увезла их в Мариинскую больницу с сотрясением мозга и ушибами средней степени тяжести.

Обстоятельства травмирования правоохранителей выясняются. Больше никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге во время уборки с крыши упала лопата. В этот момент никто не проходил мимо, так что обошлось без жертв.