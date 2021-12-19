Кинокомпозитор Алексей Карпов умер от коронавируса

Кинокомпозитор Алексей Карпов умер от коронавируса
Композитор Алексей Карпов умер на 59-м году жизни. Фото: Кино-театр.ру

Российский композитор фильмов и сериалов Алексей Карпов умер в возрасте 58 лет от осложнений коронавирусной инфекции.

О смерти кинокомпозитора сообщил член Союза кинематографистов России Виктор Будилов.

«Алексей Карпов, композитор проекта «Морские дьяволы» и многих других наших фильмов, умер от COVID-19. Светлая память!», — написал Будилов в Facebook.

Алексей Карпов родился в Ленинграде 1 мая 1963 года. Произведения композитора звучали в таких проектах, как «Бухта Глубокая», «Дельфин», «Без права на выбор», «Улицы разбитых фонарей», «Русский спецназ» и других. Всего он работал над музыкой к 64 фильмам и сериалам. Его последним проектом стала короткометражная драма «Натали», которая сейчас находится в разработке и выйдет в 2022 году.

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