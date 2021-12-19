«Жигули» оказались раскурочены после массового ДТП на «Нарве»

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ДТП на трассе "Нарва". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. Машины раскидало по разным сторонам дороги.

Авария случилась в ночь на понедельник, 20 декабря, недалеко от деревни Большие Озертицы. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не могли поделить три легковых автомобиля. Среди участников ДТП есть «Жигули». Отечественная машина оказалась сильно помята.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавши не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала в Петербурге. На кадрах видно, что одна из легковушек стоит поперек дороги, вторая – вылетела на островок для пешеходов.

дтп трасса "Нарва"


 

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