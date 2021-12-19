Автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на Митрофаньевском шоссе

Автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на Митрофаньевском шоссе
ДТП на Митрофаньевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала.

Авария случилась в ночь на понедельник, 20 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У Балтийского вокзала. ДПС и скорая на месте. Оба водителя на ногах», — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из легковушек стоит поперек дороги, вторая – вылетела на островок для пешеходов.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавши не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулся служебный автомобиль ППСП и «BMW». В результате аварии в «BMW» пострадавших не было, а вот в машине полиции водитель получил травму ноги, его пришлось госпитализировать.

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