По факту аварии в Петроградском районе началась проверка

Авария случилась на углу улицы Бармалеева и Большого проспекта П.С. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария случилась на углу улицы Бармалеева и Большого проспекта П.С. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулся служебный автомобиль ППСП и «BMW».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 19 декабря.

ДТП произршло примерно в 18:30. В результате аварии в «BMW» пострадавших не было, а вот в машине полиции водитель получил травму ноги, его пришлось госпитализировать.

Автомобиль оперативников ехал с мигалками, так как дебошир, находящийся в машине, стал вести себя неадекватно. Поэтому полицейским пришлось включить специальные сигналы.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожно-транспортное происшествие собрало пробку у станции метрополитена «Пионерская».