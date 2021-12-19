ДТП собрало пробку у метро «Пионерская»

В Петербурге у станции метро «Пионерская» столкнулись две иномарки. Авария осложнила дорожную ситуацию на перекрестке.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Перекресток Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей в воскресенье днем не поделили Kia и BMW. Авария не серьезная, машины не получили сильных повреждений. Однако пробка на перекрестке все же собралась.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на проспекте Испытателей по направлению от Светлановской площади к «Пионерской», а также на Коломяжском проспекте от проспекта Королева до перекрестка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино на льду раскидало иномарки.