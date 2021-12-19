В Мурино на льду раскидало иномарки

Массовая авария случилась в Мурино. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Массовая авария случилась в Мурино. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области, в Мурино, из-за скользкой дороги несколько автомобилей раскидало по разные стороны.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 19 декабря, на пересечении Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара произошло дорожно-транспортное происшествие.

По меньше мере три иномарки пострадали от неблагоприятных погодных условий. В данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах случилось массовое ДТП.

Место происшествия огорожено знаками аварийной остановки. Служб на месте инцидента на момент фиксации аварии не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.