Два автомобиля такси устроили ночью массовое ДТП на Непокоренных

Два автомобиля такси устроили ночью массовое ДТП на Непокоренных
ДТП на проспекте Непокоренных. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.

О случившемся очевидцы рассказали только на утро 18 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора записи, водитель такси проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с еще одним такси.

«И еще пострадала маленькая машинка», — добавил пользователь.

На кадрах видно, что одна из машин влетела в дорожное ограждение у тротуара, две другие остались стоять на проезжей части. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два пешехода были сбиты на Невском проспекте 15 декабря, один из которых скончался, а другой попал в больницу со множественными тяжелыми травмами. В крайне тяжелом состоянии 26-летний пострадавший был введен в искусственную кому и подключен к ИВЛ.

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