Выжившему в ДТП на Невском проспекте удалили селезенку

Выжившему в ДТП на Невском проспекте удалили селезенку. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Выжившему в ДТП на Невском проспекте удалили селезенку. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Выжившему в ДТП у метро «Невский проспект» пешеходу удалили селезенку после того, как ввели в искусственную кому.

Два пешехода были сбиты на Невском проспекте 15 декабря, один из которых скончался, а другой попал в больницу со множественными тяжелыми травмами. В крайне тяжелом состоянии 26-летний пострадавший был введен в искусственную кому и подключен к ИВЛ. Об этом сообщают «Невские новости».

После госпитализации у мужчины были диагностированы перелом позвоночника, костей таза, плечевой кости, правой лобной кости с переходом на верхнюю и медиальную стенки правой глазницы, а также линейные переломы трех левых ребер.

Виновника ДТП задержала полиция, у него были признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование он отказался.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура начал проверку после смертельного ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Сотрудники надзорного ведомства взяли под контроль расследование уголовного дела о смертельной аварии.