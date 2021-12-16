Прокуратура взяла под контроль дело о пьяном ДТП на Невском, в котором погибла девушка

Прокуратура начал проверку после смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге. Пьяный водитель сбил пешеходов, переходивших дорогу на «зеленый».
Трагическая авария случилась вечером 15 декабря у дома №20 по Невскому проспекту. По версии следствия, пьяный автомобилист на большой скорости врезался в пешеходов, которые переходили проезжую часть в регулируемой зоне на зеленый сигнал светофора.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, сотрудники надзорного ведомства взяли под контроль расследование уголовного дела о смертельной аварии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП на Невском проспекте 23-летняя девушка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан. По факту аварии возбудили уголовное дело.