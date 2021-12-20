В аэропорту Пулково в понедельник задержали четыре самолета

В аэропорту Пулково в понедельник задержали четыре самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 20 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Франкфурта, Белгорода, Новосибирска и . Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:45, однако время вылета сдвинули до 13:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Белгорода. Вылет перенесли с 11:00 на 14:20.

Также задерживают рейс до Новосибирска. Самолет должен был улететь в 13:15, но по факту ждать придется до 13:40. Вылет рейса рейса до Будапешта перенесли с 17:25 на 17:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в страну по паспорту брата-близнеца.

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